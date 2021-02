Arbeiter (46) stürzte in Kufstein acht Meter auf Betonboden

Kufstein – Am Freitagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, stürzte ein 46-Jähriger auf einer Baustelle in Kufstein ca. acht Meter auf einen Betonboden. Der Mann führte im zweiten Stock auf einer Holzplattform Schalungsarbeiten durch. Aus noch unbekannter Ursache löste sich die Verankerung der Holzplattform von der Hauswand und die Plattform kippte. Der Mann zog sich beim Absturz schwere Verletzungen durch. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)