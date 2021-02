Brennsteiner feiert im Riesentorlauf von Bansko als Dritter seine Podest-Premiere

Bansko - Stefan Brennsteiner hat die Podestplatz-Sperre der österreichischen Riesentorläufer im alpinen Ski-Weltcup beendet. Der Salzburger landete am Samstag in Bansko 0,93 Sekunden hinter dem kroatischen Sieger Filip Zubcic an der dritten Stelle, Zweiter wurde der zur Halbzeit führende Weltmeister Mathieu Faivre (+0,40). Manuel Feller wurde Sechster (+1,63), WM-Bronzemedaillengewinner Marco Schwarz landete an zehnter Stelle (+2,09).