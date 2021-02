Zwei Verletzte bei Frontalkollision auf der Hochkönigstraße

St. Johann in Tirol – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Hochkönigstraße wurden am Freitagnachmittag zwei Männer verletzt. Ein 54-Jähriger war in Fahrtrichtung St. Johann unterwegs, ein 27-Jähriger in die entgegengesetzte Richtung. Im Ortsgebiet von St. Johann kam es gegen 17.45 Uhr aus unbekannter Ursache zu der Kollision.