Stadlober im Skiathlon sensationelle Vierte, Norwegerin Johaug triumphierte

Oberstdorf - Langläuferin Teresa Stadlober hat am Samstag bei den Nordischen Titelkämpfen in Oberstdorf im Skiathlon über 15 km als Vierte ihr bisher bestes WM-Ergebnis erzielt. Ihr Rückstand auf Bronze betrug mehr als eine halbe Minute. Den Sieg sicherte sich wie schon 2015 und 2019 die norwegische Topfavoritin Therese Johaug. Die 32-Jährige holte deutlich vor den Schwedinnen Frida Karlsson und Ebba Andersson ihre elfte WM-Goldene.

Stadlober gelang nach einer bisher nicht überragenden Saison überraschend ihr WM-Topresultat, 2017 in Lahti war sie ebenfalls im Skiathlon Sechste gewesen. "Das taugt mir voll, mit dem habe ich nicht gerechnet. Es ist knapp keine Medaille geworden, aber ich freue mich irrsinnig", meinte Stadlober im ORF-Interview über ihr bisher bestes Rennen des Winters, wie sie sagte. Im Weltcup war die Radstädterin in dieser Saison auch schon einmal Vierte gewesen. Danach folgten aber auch einige Ausreißer nach unten.

Ihre Topform rechtzeitig zur WM habe sich in der Vorbereitung bereits angekündigt. "Ich habe mich in letzter Zeit schon sehr gutgefühlt, ich habe es im Training schon gemerkt, und die Strecke in Oberstdorf liegt mir." Die Verhältnisse seien trotz warmer Witterung dank gesalzener Strecke sehr gut gewesen und sie habe schnelle Ski gehabt. "Es war hart und kompakt hart. Ich hatte sehr gutes Material, vielen Dank an mein Serviceteam und den ÖSV." Der gelungene WM-Einstieg sei wegen der Saison mit vielen sportlichen Auf und Abs sowie dem unerwarteten Tod ihres Servicemannes Rudolf Janach im Jänner sehr emotional, so die 28-Jährige.