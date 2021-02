Technischer Defekt: Auto in Innsbrucker Kfz-Werkstatt begann zu brennen

Innsbruck – Am Samstagvormittag, gegen 9.22 Uhr, kam es in einer Kfz-Werkstätte in Innsbruck zu einem Fahrzeugbrand. Am Freitagabend war die angemietete Garage noch verschlossen und versperrt worden. Ein technischer Defekt im vorderen, linken Fahrzeugbereich soll das Feuer ausgelöst haben. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden am Pkw, der gemieteten Garage und an einer direkt angrenzenden weiteren Kfz-Werkstätte. Die Polizei kann ein Fremdverschulden ausschließen. Im Einsatz stand die BFI Innsbruck mit 4 Fahrzeugen und ein Rettungswagen. (TT.com)