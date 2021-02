Beginn des Corona-Gipfels in Österreich: Keine Öffnungen in Sicht

Wien – Im Bundeskanzleramt geben sich morgen wieder einmal viele Besucher die – hoffentlich häufig desinfizierte – Klink­e in die Hand. Zu Beginn des Corona-Gipfels um 10 Uhr sind die Expertinnen und Experten am Wort. Unter anderem dabei: die Virologin Dorothee von Laer, die Epidemiologin Eva Schernhammer und Rotkreuz-Chef Gerry Foiti­k. Gegen Mittag stoßen die Oppositionsparteien dazu, bevor die Bundesregierung gemeinsam mit den Landeshauptleuten die weitere Vorgehensweise entscheidet.

Große Öffnungsschritt­e sind freilich nicht zu erwarten, auch wenn das Infektionsgeschehen mit leicht steigenden Zahlen nach oben stabil ist, wie es von der Regierung heißt. Die Öffnungs­schritte vom 8. Februar mit den damit verbundenen Tests zeigten bisher noch keinen massiv ansteigenden Trend in der Entwicklung der Neuinfektionen. Man wolle aber die derzeitige Situation nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Zufrieden ist man mit dem Ablauf der ständigen Massentests, wie es sie seit Öffnung der Schulen und körpernahen Dienstleister gibt. Mittlerweile liegt Österreich bei rund 2,5 Millionen Tests wöchentlich und damit im weltweiten Spitzenfeld. Ab morgen gibt es zusätzlich die so genannten Gratis-Wohnzimmertests für zuhause. Auch dadurch soll das Infektionsgeschehen kontrollierbar bleiben.

Die Epidemiologin Eva Schernhammer wird der Regierung am Montag empfehlen, vorerst keine Lockerung der Corona-Maßnahmen anzukündigen. Die Situation sei „sehr komplex“, es sei nicht möglich, die weiter­e Entwicklung vorherzusagen. Weitere Öffnungen könnte man guten Gewissens nur bei stabilen Infektionszahlen und der Gewissheit ankündigen, „dass das auch so bleibt“ und sich nicht durch das Abgehen von Maßnahmen verschlechtert, sagt­e sie am Wochenende der APA und pochte auf schnelleres Impfen.