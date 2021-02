Umstrittener Bürgermeister von Zagreb verstarb an Herzinfarkt

Milan Bandic in einer Archivaufnahme aus dem Jahr 2015.

Zagreb – Der langjährige Bürgermeister der kroatischen Hauptstadt Zagreb, Milan Bandic, ist in der Nacht zum Sonntag gestorben. Er sei einem Herzinfarkt erlegen, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Populist und frühere Sozialdemokrat lenkte fast 20 Jahre lang – von 2000 bis 2002 und von 2005 bis zu seinem Tod – die Geschicke der Metropole mit 800 000 Einwohnern.

In seine Regentschaft fielen nicht nur weithin anerkannte Entwicklungen und Modernisierungen in Zagreb, sondern auch unzählige Korruptionsaffären. Gegen Bandic wurden rund 250 Strafanzeigen erstattet, 2014 kam er für mehreren Monate in Untersuchungshaft. Doch immer wieder gelang es ihm, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Gerichtlich verurteilt wurde er nie.