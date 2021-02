60-Jähriger stach in Wörgl mit Messer auf Stieftochter ein

Wörgl – Ein 60-jähriger Serbe in der Justizanstalt, seine Ex-Partnerin und deren Tochter verletzt: So endete am Freitagabend eine Auseinandersetzung in Wörgl. Vor allem das 19-jährige Opfer hatte großes Glück: Der Angreifer erwischte die junge Rumänin zwar am Hals, die Schnittverletzung war aber nur oberflächlich. Da die Attacke auch fatal hätte ausgehen können, ermitteln Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft wegen Verdacht des versuchten Mordes.