Italiens Ex-Premier Conte soll Fünf-Sterne-Bewegung neu gründen

Nach dem Sturz seiner Regierung im Jänner begnügt sich der 56-Jährige nicht mit einer Rückkehr in seine Funktion als Privatrecht-Professor an der Universität Florenz. Conte soll zum neuen Präsidenten der "Cinque Stelle" aufrücken, einem Amt, das es bisher in der Bewegung nicht gab. Daher will die Bewegung ihr Statut ändern und neben dem fünfköpfigen Parteigremium auch den Posten des Präsidenten einführen. Über die Reform diskutierten am Sonntag Parteigründer Beppe Grillo mit hochkarätigen Persönlichkeiten der Gruppierung - angefangen von Außenminister Luigi Di Maio und Interimschef Vito Crimi.