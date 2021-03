Drei Jahre Gefängnis für Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy

#Paris – Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen Korruption zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden, wovon zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt sind. Die Richter sahen es am Montag als erwiesen an, dass das ehemalige Staatsoberhaupt versucht hat, einen Richter zu bestechen. Demnach hatte Sarkozy 2007 dem Richter Gilbert Azibert im Gegenzug für vertrauliche Informationen über Ermittlungen zur Finanzierung seines Wahlkampfes einen Job in Monaco versprochen.