Die Affären des Nicolas Sarkozy: Ex-Präsident im Visier der Justiz

Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy wurde am Montag wegen Bestechung und illegaler Einflussnahme auf die Justiz zu drei Jahren Haft verurteilt, davon werden zwei zur Bewährung ausgesetzt. Sarkozy hatte nach Überzeugung des Gerichts versucht, einen Generalanwalt an Frankreichs Oberstem Gerichtshof zu bestechen, um Informationen zum Verlauf eines ihn betreffenden Verfahrens zu erlangen. Er soll dem hohen Justizbeamten versprochen haben, ihn bei der Bewerbung für einen Posten in Monaco zu unterstützen. Er selbst hatte die Vorwürfe stets bestritten, seine Anwälte plädierten auf Freispruch.