Held vor dem Hochhaus: Vietnamese rettet Kind bei Sturz aus 12. Stock

Das kleine Mädchen (rechts unten im Bild) hält sich noch kurz an der Balkonbrüstung fest und stürzt dann in die Tiefe.

Hanoi – In Vietnam ist ein zweijähriges Mädchen aus dem zwölften Stock eines Hochhauses gestürzt – und durch den beherzten Einsatz eines Lastwagenfahrers gerettet worden. Das Kind überlebte leicht verletzt. Der 31-jährige Nguyen Ngoc Manh wird seither von Medien in dem südostasiatischen Land als Superheld gefeiert. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Hauptstadt Hanoi, wie die Zeitung VnExpress berichtete.