Taylor Swift kritisiert Scherz in neuer Netflix-Serie: „Faul und sexistisch“

Los Angeles – US-Sängerin Taylor Swift hat die Serie „Ginny & Georgia“ für einen abfälligen Scherz kritisiert. Die 31-Jährige postete am Montag auf Twitter ein Foto mit einem Zitat aus der Netflix-Serie, in dem es heißt „Was kümmert es dich? Du wechselst die Männer schneller als Taylor Swift“ – und schrieb dazu: „Hey Ginny & Georgia, 2010 hat angerufen und will seinen faulen, tief sexistischen Witz zurück.“ Mit derartigen Scherzen degradiere man hart arbeitende Frauen, so Swift weiter.