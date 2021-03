Sanierungsarbeiten nach Felssturz in Ginzling dauern zwei Monate

Ginzling – Ein riesiger Felsbrocken hat am Mittwoch gegen 13 Uhr die Fahrbahn der Zillertalstraße B169 zwischen Dornau in Mayrhofen und Ginzling zerstört. Der herabstürzende Felsen riss ein großes Loch in die Straße und hatte laut Johann Schroll von der Landesgeologie eine Größe von rund 30 Kubikmeter – vergleichbar mit jener eines Lkw.