TT-Leitartikel zu Einreiseverbot nach Deutschland: Corona-Revanchismus

Familien, die in Deutschland und Tirol leben, können sich nicht treffen. Binationale Lebenspartner trennt plötzlich der Grenzbalken, Pendler und Unternehmer werden in Kiefersfelden schikaniert und die Durchreise über das Deutsche Eck wird vielfach unmöglich gemacht: Polizisten mit Gewehren und Pistolen exekutieren heute ein deutsches Gesicht mitten in einem eigentlich vereinigten Europa.