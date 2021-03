Der Einsatz für Kinder gehört zum Grundauftrag der Caritas

heim und in ausgewählten Projekten auf der ganzen Welt für Kinder ein. Ein Schwerpunktland ist Rumänien. Seit mehr als 25 Jahren unterstützt die Caritas Satu Mare Menschen, die am dringendsten auf Hilfe angewiesen sind. Die Verbesserung der Bildungschancen für sozial benachteiligte Kinder steht dabei im Mittelpunkt. Besonders betroffen sind Romakinder. Das Ziel dabei ist es, künftige Generationen aus dem Kreislauf von Armut und Ausgrenzung herauszuholen.

Zu einer schwierigen Ausgangslage kommen auch in Rumänien die Folgen der Pandemie, die viele Menschen in eine hoffnungslose Situation gebracht hat. Praktisch über Nacht haben viele ihr Einkommen verloren.

Hilfspakete, Lebensmittelpakete, Hilfe beim Online-Unterricht und das Kontakthalten zur Schule bedeuten diesen Familien vor allem in der Pandemiezeit besonders viel. So auch für Anna. Sie ist zwölf Jahre alt und eines der Mädchen, die ihre Nachmittage in einem Hort besucht. Hier bekommt sie nicht nur Lernunterstützung und ein warmes Mittagessen. Sie erzählt: „Jetzt dürfen wir an dem Kochkurs wieder teilnehmen. Unser Gemüsegarten ist sehr schön geworden. Im Garten dürfen wir sogar ohne Mundschutz jäten oder Gemüse ernten.“