Vier Pfoten gelang Schließung von berüchtigtem Hunde-Schlachthaus

Phnom Penh – Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat am Donnerstag ein berüchtigtes Hundeschlachthaus in Kambodscha geschlossen und die die dort verbliebenen 16 Hunde gerettet. „Das Schlachthaus galt als wichtiger Hundefleischlieferant in der Region und war seit 1995 in Betrieb. Der Besitzer gab an, täglich bis zu 200 Hunde ertränkt und ihr Fleisch an Restaurants in und rund um Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh verkauft zu haben“, hieß es in einer Aussendung.