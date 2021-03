Begriff "Rasse" soll aus deutschem Grundgesetz gestrichen werden

Berlin – Der vielfach als unangemessen eingestufte Begriff „Rasse“ soll aus dem deutschen Grundgesetz gestrichen werden – nun ist auch klar, wie genau das geschehen soll: Die deutsche Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) einigten sich darauf, stattdessen ein Verbot der Diskriminierung aus „rassistischen Gründen“ in Artikel 3 der Verfassung zu verankern. Dies bestätigten Sprecher beider Ministerien am Freitag in Berlin.