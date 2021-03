Negative Emotionen in Corona-Zeiten: So findet man Wege aus der Gefühls-Krise

Das letzte Jahr hat vielen Menschen eine Reihe (negativer) Gefühle abverlangt. In unserer Gesellschaft werden aber nicht immer Wege aufgezeigt, wie man damit umgehen kann. Buchautorin und Trainerin Katrin Biber hat ein Konzept entwickelt, das dabei helfen soll, Gefühle in Bewegung zu bringen. In unserem "Gut zu wissen"-Podcast erzählt sie darüber.