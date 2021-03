Tiroler Goldjungs! Greiderer und Lamparter kombinerten sich zum Titel

Oberstdorf – Einzel-Weltmeister Johannes Lamparter und Lukas Greiderer haben am Samstag im letzten WM-Bewerb der Nordischen Kombinierer in Oberstdorf Gold gewonnen. Das Tiroler ÖSV-Duo, das nach dem Springen nur knapp hinter den laufschwächeren Japanern Zweiter gewesen war, blieb in der Langlauf-Loipe völlig unangetastet. Lamparter verlässt Oberstdorf damit sensationell als Doppel-Weltmeister. Er und Greiderer hatten zudem im Teambewerb mit Lukas Klapfer/Mario Seidl auch Bronze gewonnen.