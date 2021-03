ÖSV-Biathleten bei Sprints in Nove Mesto weit zurück

Der Salzburger Eder ärgerte sich über einem Fehlschuss mit der letzten Patrone, ohne den er bei 1:09,8 Minuten Rückstand in den Top Ten gelandet wäre. Felix Leitner klassierte sich nach 10 km und einer Strafrunde auf Platz 30. Nur dieses Duo ist bei der Verfolgung am Sonntag dabei. David Komatz (68./2 Strafrunden), Harald Lemmerer (81./3) und Patrick Jakob (82./1) verpassten die dafür notwendigen Top 60. Platz zehn von Julian Eberhard in Hochfilzen bleibt als bestes ÖSV-Saisonergebnis in dieser Disziplin in den Büchern.