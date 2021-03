Minihaus auf der grünen Wiese: Werbung für „Schlupflöcher“

Innsbruck – Viele Hoteliers machen sich nicht erst seit der Corona-Krise Gedanken über Zukunftsstrategien am heißumkämpften Markt um Gäste. Viele Tiroler Familien träumen vom Eigenheim, das aufgrund der hohen Grundstückspreise nicht das feudale Eigenheim auf einem riesigen Grund sein kann. Zig Anbieter von (mobilen) Minihäusern – auch Tiny houses genannt – haben den Trend erkannt und bieten diese luxuriösere Variante des Wohnmobils sogar in autarken Versionen an. Arbeiten, urlauben oder wohnen ohne Strom- und Wasseranschluss und den damit notwendigen Genehmigungen und anfallenden Gebühren.