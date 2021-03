Aschenwald nach Silber-Coup: "Ich bin nervlich fast draufgegangen"

Oberstdorf – Österreichs Skisprung-Männer nehmen einen kompletten Medaillensatz von den Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf mit. Noch zu Beginn der Titelkämpfe hätte kaum jemand damit gerechnet, da es nur drei Einzel-Podestplätze im Saisonverlauf gegeben hatte. Der letzte Einzel-Sieg vor dem Saison-Höhepunkt war rund ein Jahr zurückgelegen, einzig zwei Weltcup-Teambewerbe machten Hoffnung. Und mit der Mannschaft gab es dann am Samstag auch den silbernen Abschluss.

Stefan Kraft komplettierte damit seinen Medaillensatz, hatte er doch davor schon mit Michael Hayböck als zweitem männlichem Teil des ÖSV-Quartetts Bronze im Mixed sowie Gold im Großschanzen-Einzel geholt. Platz zehn von der Normalschanze war damit längst vergessen. "Unglaublich, alle Medaillen abgeholt - Gold, Silber, Bronze - eine Wahnsinns-WM", sagte der Salzburger, und in Erinnerung an das Einzel bei dichtem Schneefall: "Es war keine Schneeschlacht, sondern eine Nervenschlacht."

Der Teambewerb sei brutal spannend und eng gewesen. "Ich war echt mehr nervös als im Einzel, weil es um drei andere auch noch geht", meinte der 27-Jährige. Nach dem alles andere als optimalem Saisonverlauf mit Corona-Infektion und Rückenproblemen habe er sich gewünscht, in irgendeinem Bewerb eine Medaille mitzunehmen. Kraft: "Jetzt habe ich drei. Der Stellenwert dieser WM ist sehr, sehr hoch. Es zeigt, dass ich auch aus so einem kleinen Tief, wenn nicht alles so gut läuft, zuschlagen kann." Seine Konstanz sucht im aktuellen Sprungsport ihresgleichen - bei vier Titelkämpfen in Folge hat Kraft insgesamt zwölf Medaillen geholt.