Eine Ode an die Schüler: Englische Lehrer singen Take-That-Song

Rochester – Musikalische Vorfreude: Mit einer Lockdown-Version des Take-That-Hits "Back for Good" begrüßen drei Lehrer in England ihre Schüler nach monatelanger Schließung zurück an der Schule. "Und wir werden zusammen sein, Daumen gedrückt, diesmal für immer. Wir werden kämpfen, und wir werden für immer in unserer Hoffnung vereint sein, wir werden nie wieder im Lockdown sein", singen die Leiter der King's School in Rochester, rund 50 Kilometer südöstlich von London.

In England öffnen an diesem Montag die Schulen wieder. Es ist der erste Schritt im stufenweisen Regierungsplan für eine Lockerung der Corona-Maßnahmen. Frühestens am 21. Juni sollen alle Restriktionen wieder aufgehoben sein.