Ölpreise stiegen zeitweise stark: WTI auf höchstem Stand seit 2018

New York – Die Ölpreise haben zum Wochenstart mit zeitweise deutlichen Aufschlägen auf einen Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen reagiert. Während der Preis für Nordseeöl der Marke Brent am Montag erstmals seit Anfang 2020 über 70 US-Dollar stieg, kostete US-Erdöl so viel wie zuletzt im Oktober 2018. Bis zu Mittag kehrte am Markt jedoch Beruhigung ein, die Ölpreise fielen wieder zurück.