Suche nach 79-Jähriger in Kirchberg nahm gutes Ende

Kirchberg – Eine Suche mit gutem Ende gab es in der Nacht auf Dienstag in Kirchberg. Gegen 2.45 Uhr wählte ein 79-Jähriger den Notruf. Seine gleichaltrige Ehefrau war nur leicht bekleidet aus dem Haus gegangen. Die Frau ist laut Polizei gesundheitlich beeinträchtigt. Sofort machten sich Polizeistreifen auf die Suche. Gleichzeitig forderten sie zur Unterstützung die Bergrettung Kirchberg, die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg und eine Polizeidiensthundeführerin an.