Kickl verteidigt Auftritt und attackiert Polizei, 675.000 Euro Einsatz-Kosten

Wien – FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat seinen Auftritt bei der Corona-Demonstration am Wochenende verteidigt. Es sei ein „großes Fest der Freiheit“ gewesen, resümierte er am Dienstag. Der Polizei warf er vor, eine Eskalation geplant zu haben. Die Freiheitlichen wollen nun aufgrund von Augenzeugenberichten ein anderes als von den Medien transportiertes Bild der Demos zeichnen. Verdrehungen und Verzerrungen warf Kickl auf einer Pressekonferenz nicht nur den Medien, sondern vor allem der Regierungsspitze vor, die nach den jüngsten Demonstrationen massiv Kritik an ihm persönlich geübt hatte. Diese transportiere eine „Perversion“ der Ereignisse, „das geht ja auf keine Kuhhaut mehr“. Ein „eiskalter und überforderter Bundeskanzler“ sowie ein „unfähiger und fast bemitleidenswerter Innenminister“ ließen ihren Frust am FPÖ-Klubchef aus.