Das große Barbie-Quiz: Wie gut kennt ihr die berühmteste Puppe der Welt?

Spielzeug, Anziehpuppe, Vorbild und seit jeher auch kontrovers diskutiert: Am 9. März wird Barbie 65 Jahre alt. Zu diesem Anlass könnt ihr euer Wissen über die bekannteste Blondine aller Zeiten auf die Probe stellen.

Inzwischen ist sie im Alter einer rüstigen Dame, sieht aber jugendlich aus wie eh und je: Barbie, oder mit vollem Namen Barbara Millicent Roberts. Kein Spielzeug war kommerziell je so erfolgreich wie sie. Seit 1959 lässt sie Kinder- und auch so manche Erwachsenen-Herzen höher schlagen. Über die Jahre musste sie auch einige Kritik einstecken, und hat sich immer wieder verändert.

Wie sah sie ganz am Anfang aus, und was hat sich ihre Schöpferin dabei eigentlich gedacht? Ist sie jetzt noch mit Ken zusammen oder hat sie sich doch für Surfer Blaine entschieden? Wie viele Schwestern hat sie nochmal und welche Ausbildung hat sie als fiktive Figur absolviert? Begebt euch mit uns auf eine Zeitreise, tretet ein in Barbie-World und werdet dort Quiz-Champion.