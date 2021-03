Gut zu wissen: Worauf man in der Pollensaison jetzt achten sollte

Innsbruck – Niesen, Husten, gerötete und geschwollene Augen, Atemnot: Pollenallergiker sind in den kommenden Wochen nicht zu beneiden, denn mit dem zunehmende warmen Wetter treiben auch Blüten aus – und damit fliegen wieder jede Menge Pollen durch die Luft. Die Erlen haben bereits den Auftakt gemacht, in höheren Lagen erreichen sie gerade den Höhepunkt ihrer Blüte. Geringe bis mäßige Pollenkonzentrationen müssen derzeit im Flachland und in Tallagen erwartet werden.

Auch die Haselpollenkonzentrationen ist schon in vollem Gang. Vor allem die Korkenzieher-Hasel, ein Zierstrauch der in Gärten und Parks angepflanzt vorkommt, ist heuer stark mit Kätzchen behangen und kann bei Allergikern starke Reaktionen hervorrufen. In den nächsten Wochen müssen sich auch Birkenallergiker in Acht nehmen, denn die Blütezeit wird mit Mitte/Ende März erwartet. Doch wie kommt es allgemein zu einer Pollenallergie? Wie erkennt man, ob man betroffen ist und wie kann man sich Linderung verschaffen? Wir haben uns die wichtigsten Fragen rund um das Thema näher angesehen.