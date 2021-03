Mehr Fläche und Kostenerlass: Stadt Innsbruck beschließt Gastgartenpaket

Am 27. März soll Outdoor-Gastronomie in Tirol wieder möglich sein.

Innsbruck – Die Stadt Innsbruck bereitet sich aktuell auf die Öffnung der Gastgärten am 27. März vor. Seit am 1. März bekannt gegeben wurde, dass ab Ostern Outdoor-Gastronomie möglich ist, wurde an einem Gastgartenpaket gearbeitet, so Vizebürgermeister Johannes Anzengruber in einer Aussendung. Am Mittwoch wurde das Paket im Stadtsenat einstimmig beschlossen.