Schülerinnen in Afghanistan sollen nicht mehr öffentlich singen dürfen

Kabul – Schülerinnen, die älter als zwölf Jahre sind, sollen Afghanistan künftig nicht mehr bei öffentlichen Veranstaltungen singen dürfen. Dazu wies die Kabuler Schulbehörde alle Schulen in Kabul kurz vor Ende der Ferien in einem Brief an. Ausgenommen davon seien nur Zeremonien, die ausschließlich von Frauen besucht würden. Eine Sprecherin des Bildungsministeriums bestätigte am Mittwoch das Schreiben und erklärte, eine derartige Verordnung gebe es für alle Provinzen des Landes.