Verkehrseinschränkung im Osten Innsbrucks nach Wasserrohrbruch

Der betroffene Leitungsabschnitt wurde gesperrt und die Bruchstelle lokalisiert. Dabei stellte sich heraus, dass der Rohrbruch im Bereich eines Schieberkreuzes liegt und die Behebung damit aufwändiger ist, als ursprünglich erwartet. Die Grabungsarbeiten dauern am Mittwoch noch bis etwa 22 Uhr. Danach wird die Wasserleitung repariert, gespült und wieder in Betrieb genommen. Am Donnerstag ab 7 Uhr werden laut IKB die Gräben aufgefüllt und die Fahrbahn wird betoniert.