China stellt Impfstoff für Olympia-Starter in Tokio und Peking bereit

Lausanne - Chinas Nationales Olympisches Komitee will Impfstoffdosen für die Teilnehmer der Olympischen und Paralympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio und 2022 in Peking bereitstellen. Dies teilte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Donnerstag am zweiten Tag der IOC-Session mit. "Das IOC hat ein freundliches Angebot vom Chinesischen Olympischen Komitee erhalten", sagte Bach.