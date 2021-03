Fußgängerin (78) bei Unfall in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Eine 78-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstag bei einem Unfall in Innsbruck schwer verletzt. Die Frau war zu Mittag im Rapoldipark in Richtung Westen unterwegs, als sie von einer Fahrerin eines Elektro-Scooters gestreift wurde. Die Fußgängerin stürzte daraufhin auf den Asphalt und zog sich laut Polizei an der rechten Schulter eine schwere Verletzung zu.