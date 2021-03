400 Liter Hydrauliköl in Pettneu abgelassen: Polizei sucht Zeugen

Pettneu am Arlberg – In der Nacht auf Donnerstag kam es auf einem Parkplatz neben der Bahnhofsunterführung in Pettneu zu einer Umweltverschmutzung: Ein Unbekannter hatte an einer dort abgestellten Betonpumpe das Ablassventil des Hydrauliköls geöffnet. Laut Polizei liefen rund 400 Liter Öl auf den Schotterplatz aus.