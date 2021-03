Tiroler Polizei warnt vor Betrug auf Kleinanzeigen-Portalen

Innsbruck – In letzter Zeit kam es laut Polizei in Tirol zu mehreren Betrugsfällen über Kleinanzeigenportale: Dabei wurden Personen kontaktiert, die im Internet verschiedenste Gegenstände zum Verkauf angeboten hatten. Die Täter zeigten Interesse daran und gaben an, dass sie das Geld einer Transportfirma in bar übergeben würden und diese würde das Geld bei Abholung der Ware dem Verkäufer aushändigen.