Kurz will sich mit AstraZeneca impfen lassen, Impf-Stopp in mehreren Ländern

In Italien wurden bisher fünf Todesfälle publik, bei denen geprüft wird, ob sie in Zusammenhang mit der Impfung aus einer nun konfiszierten AstraZeneca-Charge stehen.

Rom – Rund um den Corona-Impfstoff von AstraZeneca gehen die Wogen hoch. Nach Dänemark, Norwegen und Island haben am Freitag auch Bulgarien und Thailand die Impfung mit dem Präparat des britisch-schwedischen Herstellers ausgesetzt. In Italien und Rumänien wurde eine Charge von den Arzneimittelbehörden verboten, nachdem Geimpfte nur Stunden nach der Verabreichung der Vakzin verstorben sind.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte hingegen, er werde sich selbst mit AstraZeneca impfen lassen. Damit wolle er versuchen, seinen Beitrag zu leisten. „Ich habe mir hier ein klares Bild gemacht“, sagte Kurz. „Nachdem es viele Menschen gibt, die sich Sorgen machen, werde ich mich auch mit AstraZeneca impfen lassen, um zu zeigen, dass ich Vertrauen in den Impfstoff habe“, betonte der Bundeskanzler am Freitag. Ob man sich impfen lässt, sei eine höchstpersönliche Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss, meinte Kurz.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht nach Berichten über schwere Fälle von Blutgerinnseln keinen Anlass, die Impfungen mit AstraZeneca zu stoppen. „Ja, wir sollten den Astrazeneca-Impfstoff weiterhin verwenden“, betonte WHO-Sprecherin Margaret Harris am Freitag. „Es gibt keinen Grund, ihn nicht einzusetzen.“

In mehreren italienischen Städten haben die Carabinieri am Freitag mit der Konfiszierung der Charge ABV2856 begonnen. Etwa 250.000 Ampullen der Charge waren in den vergangenen Tagen in ganz Italien ausgeliefert worden. Zwei Militärangehörige und ein Polizist starben auf Sizilien, einige Stunden nachdem sie damit geimpft worden waren.