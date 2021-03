Zehn Jahre nach Kriegsbeginn: Lage in Syrien katastrophaler denn je

Ein Bub lehnt auf aufgestapelten Bombenhülsen in der Provinz Idlib. Kinder und Jugendliche trifft es in Syrien besonders hart. "Hier wächst eine Generation heran, die noch nie ein normales Leben führen konnte“, sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. © AFP/Watad

Damaskus – Zehn Jahre nach Beginn des Krieges in Syrien schlagen Hilfsorganisationen Alarm. Die Lebensbedingungen für viele Menschen in Syrien seien schlechter als je zuvor, warnten insgesamt 35 Hilfsorganisationen am Donnerstag in einer Aussendung. Es gebe weiterhin wahllose Angriffe gegen die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur. Mehr als 80 Prozent der Menschen in Syrien lebten in Armut, so die verheerende humanitäre Bilanz nach zehn Jahren Krieg.

Mehr als 12,4 Millionen Menschen haben demnach zu wenig zu essen, für mehr als zwölf Millionen Syrer fehle der Zugang zu sauberem Wasser. Rund 2,4 Millionen Kinder gehen derzeit nicht zur Schule, so die Hilfsorganisationen – darunter World Vision und Care. Wichtige Infrastruktur wie Krankenhäuser, Schulen, Märkte, Häuser und Straßen seien während des Krieges beschädigt oder zerstört worden. Wegen der steigenden Preise seien Grundnahrungsmittel für viele nicht mehr erschwinglich, was Familien dazu zwinge, die Anzahl der Mahlzeiten zu reduzieren oder die wenigen Lebensmittel, die sie haben, gegen lebenswichtige Medikamente einzutauschen.

Schlimmste Fluchtbewegung seit Zweitem Weltkrieg

Die Vertreibung der syrischen Bevölkerung sei die schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg: 5,6 Millionen Syrerinnen und Syrien leben in Nachbarländern Syriens. Mehr als sechs Millionen mussten innerhalb Syriens vor Gewalt ihr Zuhause verlassen.

Die Hilfsorganisationen forderten die internationale Gemeinschaft auf, ihre Hilfe für die Menschen in Syrien und den Nachbarländern zu verstärken und ihre Verantwortung wahrzunehmen. „Der grenzüberschreitende Zugang zu Syrien muss aufrechterhalten, der humanitäre Zugang innerhalb des Landes ausgeweitet werden und in langfristige Entwicklungen investiert werden“, so die Forderung der Helfer. „Die Welt hat zugesehen und zugelassen, dass dieser Konflikt seit zehn Jahren wütet, Kinder ihrer Grundrechte und Zukunftsperspektiven beraubt werden“, kritisierte Sebastian Corti, Geschäftsführer von World Vision Österreich in der Aussendung.

„Derzeit kommt alles zusammen“

Auch das Rote Kreuz erinnerte zum Jahrestag an die dramatische Lage in Syrien. „Derzeit kommt alles zusammen“, schilderte Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer in einer Aussendung die Lage. „Die Kämpfe dauern an, das Corona-Virus fordert Opfer, die Wirtschaft ist komplett zusammengebrochen.“ Es fehle an Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung – und Benzin. Rettungsautos könnten nicht fahren, Krankenhäuser seien kaputt oder funktionieren nicht. „Die jungen Menschen trifft es besonders hart. Hier wächst eine Generation heran, die noch nie ein normales Leben führen konnte“, so Schöpfer. Mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung ist jünger als 25 Jahre.

Das Rote Kreuz lobte, dass Österreich vergangenes Jahr den Auslandskatastrophenfonds AKF auf mehr als 50 Millionen Euro aufgestockt habe. „Zusätzlich wäre es hilfreich, bei langanhaltenden Krisen die humanitäre Hilfe besser planbar zu machen, indem man zum Beispiel zu Jahresbeginn die Hälfte der AKF-Mittel für Kontexte wie jenen in Syrien reserviert. So könnte man gemeinsam mit den Partnern vor Ort besser planen, um den betroffenen Menschen eine Perspektive zu geben“, so der Wunsch der Hilfsorganisation.

Hilfe kein Ersatz für politische Lösung des Konflikts

„Hunderttausende Menschen haben ihr Leben verloren und mehr als 12 Millionen ihre Heimat“, schrieb Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie, am Freitag in einer Aussendung. Auch die Diakonie Katastrophenhilfe zieht zehn Jahre nach Kriegsbeginn eine verheerende Bilanz der Situation im Land.

„Hilfsorganisationen tun alles, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Das kann aber kein Ersatz für eine politische Lösung des Konflikts sein“, betont Moser. Noch immer werde in Teilen Syriens gekämpft, insbesondere im Nordwesten des Landes komme es fast täglich zu Gewalt. „Die internationale Gemeinschaft muss ihr Engagement für eine politische Lösung deutlich erhöhen“, so Moser. Dazu gehört auch eine aktive Unterstützung des Verfassungskomitees, da nur so sichergestellt ist, dass bei der Erarbeitung einer Zukunftsidee für Syrien auch die Interessen der syrischen Bevölkerung Gehör finden. (TT.com, APA)