Wenn die Familie zerbricht: So verkraften Kinder die Trennung besser

Plötzlich Scheidungskind! Wenn Eltern auseinander gehen bricht für Kinder in der Regel eine Welt zusammen. Wie man mit Kindern am besten über die Trennung spricht, wie man sie möglichst gut begleiten und auffangen kann, verrät Psychologin und „Rat auf Draht"-Beraterin Elisa Stögmüller in unserem "Gut zu wissen"-Podcast bei Vanessa Grill.