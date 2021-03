Jetzt im Livestream! Freeride World Tour lädt zum Kräftemessen in Fieberbrunn

Die besten Freerider der Welt auf Skiern und Snowboards treffen sich auch heuer wieder in Fieberbrunn. Beim dritten Saison-Event am Wildseeloder geht es auch schon um die Tickets für das Finale der Freeride World Tour 2021 in Verbier. Mit uns seid ihr ab 8.00 Uhr via Livestream mit dabei!