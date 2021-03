Jakob Pöltl bei Kantersieg der San Antonio Spurs bester Rebounder

San Antonio (Texas) - Die San Antonio Spurs haben am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen 104:77-Kantersieg gegen Orlando Magic gefeiert. Der Wiener Jakob Pöltl war dabei bester Rebounder (neun) und Passgeber (sechs) seines Teams. Außerdem steuerte der Center sechs Punkte und einen Steal in 29:03 Minuten bei.