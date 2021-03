Box-Legende „Marvelous“ Marvin Hagler gestorben

New Hampshire – Der US-amerikanische Boxer „Marvelous“ Marvin Hagler ist am Samstag im Alter von 66 Jahren gestorben. Seine Ehefrau Kay Hagler bestätigte am Samstag auf Facebook den überraschenden Tod des legendären Mittelgewichts-Champions im Haus seiner Familie in New Hampshire. Details zur Todesursache wurden weder dort noch in Berichten von US-Medien zu Haglers Tod genannt.