Überraschendes Comeback: Goggia will im Kugelkampf angreifen

Die italienische Skirennläuferin Sofia Goggia steht nach ihrer Verletzung vor einem überraschend schnellen Comeback. Die 28-Jährige werde am Montag am Abfahrtstraining in Lenzerheide teilnehmen, teilte ihr Verband am Sonntag mit, ehe dieses wenig später wegen Schlechtwetters abgesagt wurde. Die letzte Abfahrt im alpinen Weltcup-Winter ist in der Schweiz für Mittwoch angesetzt. In den vergangenen Tagen habe Goggia bereits erfolgreiche Härtetests in Livigno absolviert, hieß es.