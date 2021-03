Furiose WSG bleibt nach 5:3-Sieg gegen den WAC im Meistergruppen-Rennen

Nikolai Baden Frederiksen brachte die WSG mit seinem Treffer in Führung.

Wolfsberg – Die WSG Tirol meldete sich am Sonntag mit einem furiosen 5:3-Sieg gegen den WAC zurück im Rennen um den Einzug in die Meistergruppe. Nach sechs Spielen ohne vollen Erfolg rückte die Elf von Trainer Thomas Silberberger in der Tabelle wieder auf den wichtigen sechsten Platz vor.