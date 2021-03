Bestzeit für Red-Bull-Pilot Verstappen am letzten Testtag in Bahrain

Sakhir – Red Bull hat am letzten Formel-1-Testtag vor dem Saisonstart das Tempo diktiert. Der Niederländer Max Verstappen legte am Sonntagnachmittag in 1:28,960 Minuten in Sakhir die schnellste Runde hin, dazu machte der neue Red Bull auch in puncto Laufleistung einen guten Eindruck. Am Vormittag war Verstappens neuer Teamkollege Sergio Perez in 1:30,187 der Schnellste auf dem Rundkurs in Bahrain gewesen. Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) kam auf die fünftbeste Zeit am Nachmittag.