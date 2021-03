Schnee bis in die Täler: Spätwinter hat Tirol ab Montag fest im Griff

Der Winter gibt sich nicht so schnell geschlagen. © EXPA/JOHANN GRODER

Innsbruck – Nach einer milden ersten Märzhälfte schlägt der Winter kommende Woche noch einmal ordentlich zu: Im Bergland ist bis Mitte der Woche mit größeren Neuschneemengen zu rechnen.

Bereits am Montag soll es kräftig schneien, prognostizieren die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale am Sonntag. Sonntagnacht erreicht demnach ein erster Schwall feucht-kalter Nordseeluft die Alpennordseite und bringt von Vorarlberg bis ins Salzkammergut oberhalb von 500 bis 600 Metern Schneefall. Am meisten Neuschnee fällt dabei im Arlberggebiet. Nach einer kurzen Schwächephase am Montag soll es am Nachmittag an der gesamten Alpennordseite oberhalb von 400 bis 600 Metern ergiebig schneien.

Der Schneefall setzt sich bis Mittwochfrüh fort, anschließend sind nur mehr ein paar Schneeschauer zu erwarten. „Während in tiefsten Lagen der Schnee tagsüber durch die diffuse Strahlung wieder wegtaut, baut sich in Lagen oberhalb von 700 bis 900 Metern eine satte Schneedecke auf“, erklärt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Dabei sind bis Mittwoch in den höheren Tallagen durchaus 15 bis 30 Zentimeter, im Arlberggebiet sogar 50 bis 80 Zentimeter Neuschnee zu erwarten.“

Im Osten Österreichs stellt sich nach einem meist trockenen Start in die neue Woche am Dienstag schon verfrühtes Aprilwetter ein. „Kurze sonnige Phasen wechseln sich tagsüber mit kräftigen Regen-, Schnee- und Graupelschauer ab“, prognostiziert Spatzierer.

Generell wetterbegünstigt ist in der ersten Wochenhälfte der Süden des Landes: Von Osttirol bis in die südliche Steiermark verlaufen die kommenden Tage deutlich freundlicher. Im Schutz der Alpen scheint öfter die Sonne und es bleibt weitgehend trocken. Dazu weht vor allem am Dienstag und Mittwoch lebhafter bis kräftiger, lokal auch stürmischer Nordföhn, der die Luft abtrocknet und die Temperaturen steigen lässt. So liegen die Höchstwerte im Süden meist zwischen 7 und 12 Grad.

Es bleibt kühl und unbeständig

Auch in der zweiten Wochenhälfte bleibt es unterkühlt und unbeständig, dann kann es auch im Süden zu kräftigem Niederschlag kommen. Laut Ubimet kommt es zu einem Kaltluftvorstoß ins Mittelmeer, dabei könnte sich ein Italientief bilden und zum Wochenende dann auch die Alpensüdseite mit ergiebigem Niederschlag versorgen. Hier bleibe die genaue Entwicklung und Zugbahn des Tiefs aber noch abzuwarten, so die Experten. Der Winter gibt sich auf alle Fälle noch nicht so schnell geschlagen. (TT.com)

