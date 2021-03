ÖSV-Team tritt aus Hirschers Schatten: „Jetzt hat er auch ein bisserl mehr Ruhe"

Marco Schwarz ist am Ziel seiner Kindheitsträume angelangt und darf sich über die kleine Kristallkugel in der Slalomwertung freuen. © ANDREAS SOLARO

Innsbruck – Der erste WM-Titel, die ersten Slalomsiege im Weltcup, die ersten Riesentorlauf-Podestplätze und schließlich die erste Kristallkugel: Österreichs Technik-Asse sind im Jahr 2021 etwas aus dem langen Schatten von Marcel Hirscher getreten. "Es ist gut so, jetzt hat er vielleicht auch ein bisserl mehr Ruhe", sagte Marco Schwarz in Kranjska Gora nach dem vorzeitigen Gewinn der Slalomwertung. "Marcel hat genug daheim stehen, jetzt weiß ich auch, wie cool sich das anfühlt."

Feller: "Er ist der Größte aller Zeiten"

Ski-Star Hirscher gewann bis 2019 insgesamt 20 Kugeln. Er feierte acht Gesamtsiege und holte je sechs Disziplinwertungen in Riesentorlauf und Slalom. Das sind freilich riesengroße Fußstapfen, weshalb Manuel Feller gleich einmal relativierte: "Er ist der Größte aller Zeiten, da braucht man nur auf das Papier schauen. Aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir ein unglaubliches Team beinander haben, dass wir sehr, sehr schnell Slalom fahren und zu den Besten der Welt gehören." Man würde nicht alles gewinnen, aber hart arbeiten, zusammenhalten und kämpfen. "Die Leistung des Teams ist cool."

Eine Aussage, die Andreas Puelacher nur zu gern unterstrich. Der Rennsportleiter der Herren im ÖSV-Alpinskiteam musste sich vor allem in der vergangenen Saison, die kugellos endete, viel Kritik anhören. "Es ist nicht angenehm, aber gehört zum Job dazu." Die jetzt eintrudelnden Gratulationen gibt er weiter: "Marco hat ein sehr gutes Umfeld, seine Familie und das Trainerteam. Das funktioniert rund um die Slalommannschaft sehr gut, da haben alle einen großen Anteil am Erfolg. Jeder vertraut jedem, alle gehen einen gemeinsamen Weg. Das ist auch bei der Speedmannschaft so."

TT-ePaper gratis lesen und ein Yoga Set gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

📽️ Video | Marco Schwarz nach seinem Kugel-Coup:

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

An Schwarz bewundert Puelacher u.a. dessen "Ruhe", wohingegen er selbst nach wie vor regelmäßig nervös wird. "Ich bin mit meinem ganzen Inneren bei den Rennen dabei. Mir macht es einfach Spaß zu arbeiten. Mit den Trainern Programme zu erstellen, über Technik zu diskutieren. Das ist wirklich eine sehr große Ehre für mich, dass ich dabei sein und das machen darf." Erlebt hat er in diesem Winter bisher viel Erfreuliches, dazu zählten auch die drei Goldmedaillen bei der WM. Und beim Weltcupfinale in Lenzerheide sind noch die Kristallkugeln im Super-G und der Abfahrt möglich.

📊 Ski-Weltcupwertungen - Herren Slalomweltcup: 1. Marco Schwarz (AUT) 625 Punkte 🔮

625 Punkte 🔮 2. Ramon Zenhäusern (SUI) 503

3. Clement Noel (FRA) 473

4. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 431

5. Manuel Feller (AUT) 388 Gesamtweltcup: 1. Alexis Pinturault (FRA) 1100 Punkte

2. Marco Odermatt (SUI) 1069

3. Loic Meillard (SUI) 760

4. Marco Schwarz (AUT) 754

754 5. Matthias Mayer (AUT) 700

700 6. Vincent Kriechmayr (AUT) 675

Im Gesamtweltcup spitzt sich das Duell zwischen Alexis Pinturault (FRA/1.100) und Marco Odermatt (SUI/1.069) zu, der Franzose verpasste es mit seinem Ausfall im Kranjska-Gora-Slalom am Sonntag, sich vor den Speedrennen etwas Luft zu verschaffen. Dahinter geht es um Rang drei eng zu, Loic Meillard (SUI/760), Schwarz (754), Matthias Mayer (700) und Vincent Kriechmayr (675) mischen u.a. noch mit. "Es sind noch wichtige Rennen, die werde ich noch gescheit runterdrücken", hat sich Schwarz jedenfalls vorgenommen. Zuerst wird er seinen lädierten Rücken weiter therapieren.