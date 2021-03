Tiroler Grüne fordern Ende der deutschen Einreisebeschränkungen

Innsbruck, Berlin – Die Tiroler Grünen stellen vor dem Stichtag der deutschen Einreisebeschränkungen für Tiroler Forderungen an Deutschland. "Alles spricht eigentlich für ein Auslaufen mit dem 17. März bzw. Lockerungen", sagte der Klubobmann der Regierungspartei, Gebi Mair am Montag in einer Aussendung. Sollten allerdings die Beschränkungen aufgrund der Einstufung als Virusvariantengebiet verlängert werden, müsse statt Einreiseverboten die Möglichkeit der Testpflicht kommen, sagte er.