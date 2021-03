Absturz: Kleintransporter kam in Weißenbach von schneebedeckter Straße ab

Weißenbach am Lech – Am Montagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, kam es in Weißenbach am Lech zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger war mit einem Kleintransporter auf der Tannheimer Straße von Weißenbach kommend in Richtung Nesselwängle unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 60-jähriger Mann.