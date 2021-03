Superstar Messi feierte Rekordspiel für Barcelona mit zwei Toren

Huesca - Nach der glanzvollen Vorstellung mit zwei Toren zum Jubiläum war auch Trainer Ronald Koeman voll des Lobes für seinen Superstar Lionel Messi. "Er ist der wichtigste Mann in der Geschichte von Barca. Zum Glück ist er noch bei uns", sagte der Niederländer nach dem 4:1 des FC Barcelona am Montagabend bei SD Huesca. Für den 33-jährigen sechsfachen Weltfußballer war es das 767. Pflichtspiel im Barca-Dress, mit dem er den Rekord von Xavi eingestellt hat.

Ab Sonntag wird Messi aller Voraussicht nach der Partie bei Real Sociedad alleiniger Rekordhalter sein. Mit einem Traumtor in der 13. Minute hatte der Argentinier den Torreigen gegen den Tabellenletzten eröffnet und mit Treffer Nummer zwei in der 90. Minute beendet. Mit nun 21 Treffern führt Messi auch die Torjägerliste vor seinem früheren Sturmkollegen Luis Suarez (Atletico Madrid/18) an.